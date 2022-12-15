Мошенничество

Минцифры возьмет спам-звонки под контроль

Услуга по определению номера будет бесплатной и автоматической. Так абоненты сами решат, стоит ли отвечать на звонок.

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Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры.

Блокировка коснётся именно автообзвона. Операторы мобильной связи с помощью специального софта должны определить спам-звонки и заблокировать.

Нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помешать мошенникам.

Операторы связи будут сообщать абонентам, какая компания им звонит.

При звонке номер будет определяться, например, будет написано: медцентр, банк или другое учреждение и его название. Так пользователь решит, стоит ли отвечать на звонок или можно его проигнорировать.

Некоторые ИТ-компании уже выпускают подобные приложения. Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

Эти правила уже есть в проекте постановления Правительства.

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