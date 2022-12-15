ВС разрешил друзьям и родственникам обвиняемого гасить долги по алиментам

Верховный суд РФ подготовил проект постановления Пленума о применении статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Об этом сообщают «РИА Новости».

Согласно проекту, долги по алиментам могут гасить не только обвиняемые, но и другие лица по просьбе алиментщика. При этом обещание выплатить долги не освобождает от уголовной ответственности.

Избежать ответственности по статье 157 УК РФ не получится даже если у обвиняемого есть неснятая или непогашенная судимость за другое преступление.

ВС также пояснил, что наказание за неуплату алиментов будет соразмерным содеянному, а исполнение приговора не должно мешать платить деньги на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В 2021 году приставы взыскали с алиментщиков на 70% больше, чем в 2020 году: 33 миллиарда рублей против 19 миллиардов. К уголовной ответственности каждый год привлекают десятки тысяч алиментщиков.