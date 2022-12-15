Интернет и IT

Yadro будет производить для Ростелекома базовые станции 2G и 4G

Это первый контракт на разработку и производство отечественных базовых станций стандартов GSM/LTE.

Версия для печати

ПАО «Ростелеком» заключило с компанией Yadro (КНС Групп) форвардный контракт на разработку и производство базовых станций стандартов GSM/LTE, пишет «RG.RU».

На создание базовых станций понадобится не менее трех лет. Поставки планируют начать в 2025 году вместе с промежуточными испытаниями продукции.

«Ростелеком» также собирается заключить аналогичный контракт с компанией «Булат» и с группой разработчиков софта и коммутаторов.

В рамках механизма индустриальных центров компетенций (ИЦК) планируют работать над тремя проектами. Собираются сделать подсистему базовых станций стандартов 2G/4G/5G операторского класса, программное обеспечение ярда мобильных сетей и базовые станции стандарта 2G/4G.

Общая стоимость проектов составляет примерно 30 млрд рублей.

Трудовое право

Контрактники участвующие в СВО, получат право устроиться на бывшую работу (если там есть вакансия)

Депутаты ГД из комитета по обороне готовят поправки в закон «О статусе военнослужащих», по которым контрактники получат преимущественное право поступления на работу в госкомпании не ниже ранее занимаемой должности.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Работать на удаленке за границей может стать сложнее. Пошли разговоры об ограничениях

Уехали за границу? Будут проблемы с дистанционной работой. Во всяком случае, о том, чтобы ограничить работу из-за рубежа, заговорили в Госдуме. Пока не все так однозначно: Минцифры против законопроекта.

«Ночной бухгалтер». Работать на удаленке за границей может стать сложнее. Пошли разговоры об ограничениях

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Отчетность

Мы знаем, что ЕНП поглотит всех вас в январе. А как же годовая?

Не успели все порадоваться, что вопрос с платежками по ЕНП решился, как ФНС внесла свои предложение по ним. Например, оставить ОКТМО в платежках до конца января. А еще налоговая внесла путаницу в статус плательщика.

Мы знаем, что ЕНП поглотит всех вас в январе. А как же годовая?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Исполнительное производство

Как применять ограничение по прожиточному минимуму при удержаниях по исполнительным листам

В феврале 2022 года вступили в силу поправки, призванные сохранить при взыскании по исполнительным листам деньги в размере прожиточного минимума. Изменения подавались как направленные на защиту прав должников и находящихся на их обеспечении лиц. Но в результате – из-за неудачных формулировок – лишь добавили проблем работодателям.

Как применять ограничение по прожиточному минимуму при удержаниях по исполнительным листам
Читать еще