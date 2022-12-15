Yadro будет производить для Ростелекома базовые станции 2G и 4G

ПАО «Ростелеком» заключило с компанией Yadro (КНС Групп) форвардный контракт на разработку и производство базовых станций стандартов GSM/LTE, пишет «RG.RU».
На создание базовых станций понадобится не менее трех лет. Поставки планируют начать в 2025 году вместе с промежуточными испытаниями продукции.
«Ростелеком» также собирается заключить аналогичный контракт с компанией «Булат» и с группой разработчиков софта и коммутаторов.
В рамках механизма индустриальных центров компетенций (ИЦК) планируют работать над тремя проектами. Собираются сделать подсистему базовых станций стандартов 2G/4G/5G операторского класса, программное обеспечение ярда мобильных сетей и базовые станции стандарта 2G/4G.
Общая стоимость проектов составляет примерно 30 млрд рублей.