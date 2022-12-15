Банки

Депутаты и бизнесмены просят снизить ключевую ставку

Вместо текущих 7,5% хотят сделать не выше 4%, чтобы соответствовать уровню средней рентабельности предприятий.

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Депутаты Госдумы, эксперты и более десяти бизнес-ассоциаций отправили обращение к помощнику Президента Максиму Орешкину. В письме (документ есть в распоряжении «Клерка») они просят снизить размер ключевой ставки. А также указывают на то, что ее текущий уровень является «запретительным для развития отечественного реального сектора и прежде всего промышленного комплекса».

При текущей ставке 7,5% цена кредитных ресурсов для промышленников составляет 15-20%. Это в 3-4 раза выше уровня средней рентабельности.

Инициатор письма, депутат Госдумы Олег Нилов просит установить ключевую ставку не выше 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей экономики.

Это предложение поддержали 12 организаций, в том числе Ассоциация экспортеров и импортеров, Череповецкий литейно-механический завод, Евразийская ассоциация бизнеса, Гильдия ювелиров России и другие.

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