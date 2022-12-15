Больше не будет возрастной маркировки от 0+ до 16+

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отмене обязательной возрастной маркировки от 0+ до 16+ для книг и произведений искусства, пишет «Коммерсант».

Обязательной остается только маркировка «18+», промежуточную маркировку можно ставить по своему усмотрению.

Например, предлагают использовать такие отметки: «для семейного чтения», «для дошкольников», «для детей среднего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» или другие.

Правило распространяется на произведения литературы и искусства, на работу музеев, выставочных залов, и других организаций культуры.

Книги, которые входят в программы общего образования, можно распространять среди детей (за исключением категории «18+»).

Если фильм не предназначен для детей, то эта информация должна быть в прокатном удостоверении.

Также из-под действия закона выводятся тексты традиционных для РФ религий.

В январе 2021 года Владимир Путин порекомендовал депутатам пересмотреть действующий закон. Он мешал работе театров, библиотек, музеев и книжной торговле.