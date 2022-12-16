Сбербанк закрывает подразделение в ОАЭ

Сбербанк закрывает свое представительство в Абу-Даби – Sberinvest Middle East Limited. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Frank Media.

Представительство Сбербанка в ОАЭ оказывало только консультационные услуги: не было права проводить банковские операции, выдавать кредиты и организовывать сделки.

В 2020 году Sberinvest Middle East Limited получил лицензию в ОАЭ и планировал заниматься торговым финасированием экспорта из России в страны Ближнего Востока.

Ранее мы писали о том, что в ОАЭ скоро откроется филиал МТС-банка. Он сможет проводить расчетные операции и имеет право на ведение счетов, управление активами, кредитование.