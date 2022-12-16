Банки

Сбербанк закрывает подразделение в ОАЭ

Представительство могло оказывать только консультационные услуги, причины его закрытия неизвестны.

Версия для печати

Сбербанк закрывает свое представительство в Абу-Даби – Sberinvest Middle East Limited. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Frank Media.

Представительство Сбербанка в ОАЭ оказывало только консультационные услуги: не было права проводить банковские операции, выдавать кредиты и организовывать сделки.

В 2020 году Sberinvest Middle East Limited получил лицензию в ОАЭ и планировал заниматься торговым финасированием экспорта из России в страны Ближнего Востока.

Ранее мы писали о том, что в ОАЭ скоро откроется филиал МТС-банка. Он сможет проводить расчетные операции и имеет право на ведение счетов, управление активами, кредитование.

УСН

Декларацию по УСН за 2022 год надо будет сдавать в новые сроки. И налог платить тоже по новому сроку

С введением единого налогового платежа с 1 января 2023 года изменились сроки представления налоговых деклараций. Это касается и деклараций за 2022 год, которые сдаются в 2023 году.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Авторское право

Авторские права сотрудников: что нужно знать работодателю

В рамках трудовых отношений у работника много прав, которые работодатель обязан выполнять неукоснительно. И, пожалуй, есть только один вид прав, с которыми работник готов расстаться при определенных условиях.

Авторские права сотрудников: что нужно знать работодателю

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

Планируем выпустить самый лучший редактор в мире для ведения блога на «Клерке». Делаем его второй месяц. Учитываем все пожелания и опыт. И еще очень много других новостей.

Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще