Аккредитованные IT-компании могут попасть под внеплановые проверки, если допустили утечку информации

Минцифры предлагает разрешить Роскомнадзору проводить внеплановые проверки аккредитованных IT-компаний в случае утечки персональных данных, сообщает «Интерфакс».

Пока что есть только проект постановления, если его примут, то РКН вместе с прокуратурой запустят внеплановую проверку аккредитованных IT-компаний: выяснят причины утечки и как они обрабатывали персональные данные. Проект будут обсуждать до 28 декабря 2022 года.

Сейчас для организаций из сферы IT действует отсрочка на 3 года – плановые проверки компаний отменяют в 2022-2024 годах, а уже начатые должны завершить.