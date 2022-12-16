IT-компании

Аккредитованные IT-компании могут попасть под внеплановые проверки, если допустили утечку информации

В моратории, который запрещает проверки айтишников, может появиться исключение.

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Минцифры предлагает разрешить Роскомнадзору проводить внеплановые проверки аккредитованных IT-компаний в случае утечки персональных данных, сообщает «Интерфакс».

Пока что есть только проект постановления, если его примут, то РКН вместе с прокуратурой запустят внеплановую проверку аккредитованных IT-компаний: выяснят причины утечки и как они обрабатывали персональные данные. Проект будут обсуждать до 28 декабря 2022 года.

Сейчас для организаций из сферы IT действует отсрочка на 3 года – плановые проверки компаний отменяют в 2022-2024 годах, а уже начатые должны завершить.

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