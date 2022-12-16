«Дочка» Банка России сбережет все страховые истории

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, по которому страховщики должны передавать всю информацию по ОСАГО, КАСКО, ДСАГО и страхованию жилья в АИС «Страхование». Оператор этой единой информационной системы – дочерняя компания Банка России. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Банка России.

ЦБ РФ установит единые требования к качеству и защите данных, обеспечит поддержание единого стандарта формирования системы, что позволит АИС «Страхование» объединить с другими государственными информационными ресурсами.

Сейчас базы данных страховщиков разнородные, поэтому не всегда удается получить полные сведения о застрахованном. Законопроект предусматривает переход к единому централизованному хранению данных. У страховщиков будет равный доступ к платформе.

С помощью новой системы можно будет дистанционно урегулировать убытки по ОСАГО, новые сервисы станут удобными для страхователей.