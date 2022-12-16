Страхование

«Дочка» Банка России сбережет все страховые истории

Страховщиков могут обязать передавать всю информацию в единую информационную систему. Ее будет обслуживать дочерняя компания Центробанка.

Версия для печати

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, по которому страховщики должны передавать всю информацию по ОСАГО, КАСКО, ДСАГО и страхованию жилья в АИС «Страхование». Оператор этой единой информационной системы – дочерняя компания Банка России. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Банка России.

ЦБ РФ установит единые требования к качеству и защите данных, обеспечит поддержание единого стандарта формирования системы, что позволит АИС «Страхование» объединить с другими государственными информационными ресурсами.

Сейчас базы данных страховщиков разнородные, поэтому не всегда удается получить полные сведения о застрахованном. Законопроект предусматривает переход к единому централизованному хранению данных. У страховщиков будет равный доступ к платформе.

С помощью новой системы можно будет дистанционно урегулировать убытки по ОСАГО, новые сервисы станут удобными для страхователей.

 

Маркетинг

Самые популярные обложки «Клерка» за 2022 год. Познакомьтесь с нашим бильд-редактор и ее собакой, узнайте, почему нашего иллюстратора сравнивают с Пикассо

Провожать год еще рано, но уже понятно, что был он неоднозначным. Менялись правила по налогам и взносам, пришлось вспомнить, что такое воинский учет, а впереди грядет переход на ЕНП и появление Социального фонда. Но даже самую унылую новость можно исправить прикольной картинкой! 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще