ЕНП (единый налоговый платеж)

📄 В платежке вместо уведомления по ЕНП будет статус 02

До конца года выйдут поправки в приказ Минфина № 107н, которым утверждены правила заполнения платежных поручений. Сейчас документ находится на финальной стадии.

Версия для печати
📄 В платежке вместо уведомления по ЕНП будет статус 02
Иллюстрация: Anete Lusina/pexels

В частности, для платежек, которые в 2023 году можно будет использовать вместо уведомлений по ЕНП, предусмотрен статус плательщика – 02.

Ждем вас на мега-вебинаре для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность.

Об этом рассказала начальник управления по работе с задолженностью ФНС Наталья Шалыгина.

Это нужно, что налоговики понимали, что платежка = уведомление.

Образец платежки со статусом 02 смотрите здесь.

По обновленному приказу № 107н пока некоторое время надо будет указывать КПП плательщика. Это связано с тем, что контроль КПП заложен в программах ЦБ и их надо перестраивать.

При этом для налоговиков этот показатель значения не имеет, отметила представитель ФНС.

УСН

Декларацию по УСН за 2022 год надо будет сдавать в новые сроки. И налог платить тоже по новому сроку

С введением единого налогового платежа с 1 января 2023 года изменились сроки представления налоговых деклараций. Это касается и деклараций за 2022 год, которые сдаются в 2023 году.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Авторское право

Авторские права сотрудников: что нужно знать работодателю

В рамках трудовых отношений у работника много прав, которые работодатель обязан выполнять неукоснительно. И, пожалуй, есть только один вид прав, с которыми работник готов расстаться при определенных условиях.

Авторские права сотрудников: что нужно знать работодателю

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

Планируем выпустить самый лучший редактор в мире для ведения блога на «Клерке». Делаем его второй месяц. Учитываем все пожелания и опыт. И еще очень много других новостей.

Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще