📄 В платежке вместо уведомления по ЕНП будет статус 02

В частности, для платежек, которые в 2023 году можно будет использовать вместо уведомлений по ЕНП, предусмотрен статус плательщика – 02.

Ждем вас на мега-вебинаре для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность.

Об этом рассказала начальник управления по работе с задолженностью ФНС Наталья Шалыгина.

Это нужно, что налоговики понимали, что платежка = уведомление.

Образец платежки со статусом 02 смотрите здесь.

По обновленному приказу № 107н пока некоторое время надо будет указывать КПП плательщика. Это связано с тем, что контроль КПП заложен в программах ЦБ и их надо перестраивать.

При этом для налоговиков этот показатель значения не имеет, отметила представитель ФНС.