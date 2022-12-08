👆 В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно использовать платежки. Но налоговики не советуют это делать

В своем сервисе ФНС предупреждает, что если использовать платежки вместо уведомлений, то в них надо указать статус плательщика «02». А в назначении платежа надо указать, что это уведомление.

Образец платежки, которая будет вместо уведомления:

Кстати, статус 02 для платежек вместо уведомления пока в приказе Минфина № 107н не фигурирует.

Из вашей платежки инспектор должен точно понять, какой это бюджет, налог, какой у него период и какую сумму надо внести.

На основании платежки ИФНС сама сформирует начисленные суммы.

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ФНС перечислила минусы платежек (по сравнению с уведомлениями):

необходимо заполнить и представить в банк платежки по всем авансам и обособленным подразделениям, заполнив 15 реквизитов в каждой платежке;

исправить ошибку в платежке можно только подав уведомление.

Налоговики рекомендуют пользоваться уведомлением, а не платежками. Напомним, форму уведомления утвердили на днях.

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