ЕНП (единый налоговый платеж)

👆 В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно использовать платежки. Но налоговики не советуют это делать

ФНС ратует за уведомления по ЕНП. По мнению налоговиков, они гораздо удобнее, чем платежки.

Версия для печати
👆 В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно использовать платежки. Но налоговики не советуют это делать
Иллюстрация: pressfoto/freepik

В своем сервисе ФНС предупреждает, что если использовать платежки вместо уведомлений, то в них надо указать статус плательщика «02». А в назначении платежа надо указать, что это уведомление.

Образец платежки, которая будет вместо уведомления:

1

Кстати, статус 02 для платежек вместо уведомления пока в приказе Минфина № 107н не фигурирует.

Из вашей платежки инспектор должен точно понять, какой это бюджет, налог, какой у него период и какую сумму надо внести.

На основании платежки ИФНС сама сформирует начисленные суммы.

23 декабря приглашаем на мега-вебинар: ЕНП, новые взносы и годовая отчетность. Подготовим вас ко всем изменениям наступающего 2023 года.

ФНС перечислила минусы платежек (по сравнению с уведомлениями):

  • необходимо заполнить и представить в банк платежки по всем авансам и обособленным подразделениям, заполнив 15 реквизитов в каждой платежке;
  • исправить ошибку в платежке можно только подав уведомление.

Налоговики рекомендуют пользоваться уведомлением, а не платежками. Напомним, форму уведомления утвердили на днях.

А вы согласны с мнением ФНС? Голосуйте.

Бюджетный учет

Как списываются основные средства в бюджетных учреждениях

Списание основных средств в бюджетных учреждениях в 2022-2023 годах – хозяйственная операция, имеющая некоторые тонкости. Ее проведение требует от бюджетного учреждения (БУ) внимательного документального оформления и соблюдения прочих законодательно установленных правил, о которых будет рассказано в данной статье.

Как списываются основные средства в бюджетных учреждениях

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Страховые взносы

В 2023 году на ОПС пойдет 72,8% от единого 30-процентного тарифа. На ваш ИЛС попадет 53,4%

Сейчас взносы на ОПС с дохода ниже предельной базы платят по тарифу 22%, свыше предельной базы – 10%. С 2023 года будет единый тариф для взносов на все виды страхования – 30% с дохода до предельной базы и 15,1% с дохода свыше этой базы.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

«1С» ограничивает функционал

1С:Бухгалтерия 2.0 КОРП в 2023 году будет работать в ограниченном режиме, а в 2024 году полностью прекратит обслуживание. Пользователям предлагают перейти на новый релиз.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отчетность

ЕФС-1: отвечаем на популярные вопросы

ЕФС-1 – это новый отчет в объединенный Социальный фонд России, который заменит действующие 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. В прошлом посте эксперты Экстерна рассказали, как разделы и подразделы ЕФС-1 соотносятся со старыми отчетами и как изменятся привычные формы. Сегодня даем ответы на самые распространенные вопросы по новому отчету.

ЕФС-1: отвечаем на популярные вопросы
Читать еще