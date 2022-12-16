Валюту в Турции можно купить через СБП

В Турции появился новый способ обменять рубли на иностранную валюту – перевести деньги на счет обменника в российском банке по СБП, а потом в офисе за границей получить лиры, доллары или евро. Такие предложения появились в группах для путешественников в Telegram. Об этой схеме пишут «Известия».

В одном из обменных пунктов в Алании предлагают после перевода на специальный счет в Сбербанке предлагают прийти в офис компании, чтобы получить наличную валюту. Если меняете больше 30 тыс. рублей, то можно заказать доставку. Новым клиентам там обещают оформить турецкую карту международной платежной системы Visa для онлайн-покупок и снятия наличных за рубежом.

Обмен будет стоить дороже. При курсе ЦБ 15 декабря 2022 года 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар в обменнике конвертируют деньги по курсу 3,7 и 66,8 рубля.

В пресс-службе банка «Зенит» рассказали, что, скорее всего, эти схемы реализуются через локального резидента. Как и любая другая сделка обмена валют между физлицами, такая схема может быть связана с мошенничеством. Кроме того, клиент не сможет вернуть деньги, которые отправил по СБП.

Управляющий RTM Group Евгений Царев согласен, что такая схема с обменом валюты рискованная и можно нарваться на мошенников.