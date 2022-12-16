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✋ С уведомлением по ЕНП на фиксированные взносы пока ясности нет. ФНС ждет ответ от Минфина

Чтобы уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы, надо их уплатить. Но как доказать факт уплаты после перехода на ЕНП? Проработкой этого вопроса занимается Минфин.

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Начальник управления по работе с задолженностью ФНС Наталья Шалыгина сказала, что как только ответ от Минфина будет получен, налоговики доведут разъяснения до налогоплательщиков.

Пока совет от ФНС такой: надо делать уведомления на фиксированные взносы. Тогда их начислят на основании уведомления в течение года, а не 31 декабря и 1 июля следующего года (для 1%).

Кстати, ранее в своем Telegram-чате налоговики разъясняли, что уведомления на фиксированные взносы не нужны, потому что по ним нет авансовых платежей.

Отметим, что по ст. 58 НК РФ уведомление надо сдавать в ИФНС до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты взносов. А срок уплаты – 31.12 и 01.07.

ИП опасаются, что если сдавать уведомление, взносы могут начислить дважды – по уведомлению и в обычном порядке, как их начисляют сейчас.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

✋ С уведомлением по ЕНП на фиксированные взносы пока ясности нет. ФНС ждет ответ от Минфина

Чтобы уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы, надо их уплатить. Но как доказать факт уплаты после перехода на ЕНП? Проработкой этого вопроса занимается Минфин.

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