✋ С уведомлением по ЕНП на фиксированные взносы пока ясности нет. ФНС ждет ответ от Минфина

Начальник управления по работе с задолженностью ФНС Наталья Шалыгина сказала, что как только ответ от Минфина будет получен, налоговики доведут разъяснения до налогоплательщиков.

Пока совет от ФНС такой: надо делать уведомления на фиксированные взносы. Тогда их начислят на основании уведомления в течение года, а не 31 декабря и 1 июля следующего года (для 1%).

Кстати, ранее в своем Telegram-чате налоговики разъясняли, что уведомления на фиксированные взносы не нужны, потому что по ним нет авансовых платежей.

Отметим, что по ст. 58 НК РФ уведомление надо сдавать в ИФНС до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты взносов. А срок уплаты – 31.12 и 01.07.

ИП опасаются, что если сдавать уведомление, взносы могут начислить дважды – по уведомлению и в обычном порядке, как их начисляют сейчас.

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