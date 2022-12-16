📍 Минфин пожурил бухгалтеров за небрежную отчетность в ГИР БО. Может, хватит?!

В этом году практически завершено создание ГИР БО. Ресурс позволил реально бороться с многочисленными запросами отчетности со стороны разных государственных органов.

Леонид Зиновьевич Шнейдман, д.э.н., профессор, директор Департамента бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России на Юбилейном конгрессе ИПБ России – 2022 рассказал, что благодаря ресурсу в 2022 году организации освободились от более чем 1,5 млн. требований государственных органов на представление бухгалтерской отчетности.

Ресурс обеспечивает информационные потребности широчайшего круга пользователей. Количество запросов в ресурс постоянно растет. В этом году их число уже превысило 4 млн.

Казалось бы, бухгалтерская профессия должна приветствовать работу этого ресурса, должна активно способствовать его развитию.

Однако в реальности бухгалтеры сдают в ГИР БО низкокачественную отчетность: многие отчеты содержат только часть обязательной информации.

в отчетности отсутствуют приложения и пояснения;

отчетность небрежно оформлена.

различается отчетность, сданная организацией, и отчетность, приложенная к аудиторскому заключению.

Конечно, все это снижает ценность ресурса, заявил Шнейдман. Это дискредитирует бухгалтерскую отчетность как надлежащий источник полной и точной информации.

Отчетность нужно составлять с учетом новых ФСБУ. Как применять новые правила, мы максимально подробно описали в курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

Минфин ставит перед бухсообществом задачу: научиться работать с ГИР БО и повысить ответственность за поставляемую в него отчетность. Речь идет не столько о юридической ответственности, сколько о профессиональной ответственности тех, кто подготавливает бухгалтерскую отчетность к представлению в ресурс.

«Отдельные организации сочли допустимым для себя вовсе проигнорировать переход на новые стандарты, в результате отчетность за 2022 год будет составлена ими по старым недействующим правилам», – заявил Шнейдман.

Действительно, если не применять новые ФСБУ, оценка состояния организации будет искажена. И несмотря на то, что переход на эти стандарты оказался весьма непростым, применять их все-таки нужно. И не только по просьбе Минфина! Времени освоить, привыкнуть дали достаточно. Не затягивайте дальше. Запишитесь на курс и выдавайте верную финансовую информацию.