Состоялась первая сделка с электронной закладной

При участии ДОМ.РФ состоялась первая нотариальная сделка с оформлением электронной закладной, пишет «RG.RU». Этот опыт помог подключить системы Федеральной нотариальной палаты (ФНП) к сервисам Росреестра и организации сделки.

До этого ипотечные сделки проходили с участием нотариуса: он передавал в Росреестр документы в электронной форме, но без электронной закладной. Чтобы получить закладную заемщик должен был обращаться в Росреестр и получать специальную электронную подпись. Это занимало много времени.

Теперь нотариус через Единую информационную систему нотариата может подписать закладную своей электронной подписью и передать ее в Росреестр вместе с документами для регистрации ипотеки и прав на жилье. Электронная подпись заемщика для этого не нужна.

Право и ипотеку зарегистрируют за 1 день в электронном виде. После Росреестр передаст электронную закладную в депозитарий для постоянного хранения и учета.