Альфа-банк просит у Минфина Бельгии разрешить операции с активами

Альфа-банк направил в Минфин Бельгии документы для получения специальной лицензии, которая позволит разблокировать замороженные в депозитарии Euroclear активы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Просьба касается ценных бумагах в иностранных валютах и начисленных по ним купонов и дивидендов.

«Гарантировать получение лицензии мы не можем, но шансы есть, и не маленькие. Будем ждать решения регулятора и сразу же расскажем о результате. Все расходы по этой процедуре мы взяли на себя. Подавать индивидуальное заявление на разблокировку необязательно – наша заявка учитывает интересы всех клиентов», – пишут «Альфа-инвестиции» в своем телеграм-канале.

Для получения подобного разрешения в Минфин Бельгии обратилась и группа компаний FinEx.