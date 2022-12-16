Эльвира Набиуллина ответила на вопросы про криптовалюту, инвестирование, стабильность рубля и золотовалютные резервы

На заседании Совета директоров Банка России подняли одну из острых тем – легализацию криптовалюты. У Минфина и ЦБ по этому вопросу расходятся мнения. Банк России по-прежнему выступает против сделок с криптовалютой внутри страны вне рамок существующего экспериментально-правового режима.

«Цифровая валюта не может использоваться как средство расчета и вложения в финансовые активы. Для массовых инвесторов это очень рискованный и волатильный актив. Если разрешить свободное обращение криптовалюты как средства инвестиционного вложения, то она будет все шире использоваться как платежное средство. Применять криптовалюту можно только для поддержки внешнеэкономической деятельности», – сообщает ЦБ.

В связи с инвестициями возник вопрос о новом типе индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3).

Эльвира Набиуллина ответила, что после принятия соответствующего закона ИИС-3 заменит оба существующие ИИС-1 и ИИС-2.

Уже открытые счета будут работать, но открыть можно будет только ИИС-3. Для него будут доступны те же условия и вычеты, что были на прежних инвестиционных счетах.

Председатель Центробанка посоветовала начинающим инвесторам обращаться к специальным управляющим, которые подберут сформируют портфель из подходящих активов.

Также представители Банка России отметили, что сейчас рубль заметно крепче, чем был в начале года и в прошлом году.

Золотовалютных резервов в стране достаточно, дополнительного накопления не требуется. Есть средства и в юанях, и в золоте. Покупка понадобится, если будет нужно накопить средства для бюджетных проектов, для Министерства Финансов.