Банки

Эльвира Набиуллина ответила на вопросы про криптовалюту, инвестирование, стабильность рубля и золотовалютные резервы

Криптовалюта может применяться только для внешнеэкономической деятельности. Из всех инвестиционных счетов ЦБ собирается оставить только ИИС-3.

Версия для печати

На заседании Совета директоров Банка России подняли одну из острых тем – легализацию криптовалюты. У Минфина и ЦБ по этому вопросу расходятся мнения. Банк России по-прежнему выступает против сделок с криптовалютой внутри страны вне рамок существующего экспериментально-правового режима.

«Цифровая валюта не может использоваться как средство расчета и вложения в финансовые активы. Для массовых инвесторов это очень рискованный и волатильный актив. Если разрешить свободное обращение криптовалюты как средства инвестиционного вложения, то она будет все шире использоваться как платежное средство. Применять криптовалюту можно только для поддержки внешнеэкономической деятельности», – сообщает ЦБ.

В связи с инвестициями возник вопрос о новом типе индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3).

Эльвира Набиуллина ответила, что после принятия соответствующего закона ИИС-3 заменит оба существующие ИИС-1 и ИИС-2.

Уже открытые счета будут работать, но открыть можно будет только ИИС-3. Для него будут доступны те же условия и вычеты, что были на прежних инвестиционных счетах.

Председатель Центробанка посоветовала начинающим инвесторам обращаться к специальным управляющим, которые подберут сформируют портфель из подходящих активов.

Также представители Банка России отметили, что сейчас рубль заметно крепче, чем был в начале года и в прошлом году.

Золотовалютных резервов в стране достаточно, дополнительного накопления не требуется. Есть средства и в юанях, и в золоте. Покупка понадобится, если будет нужно накопить средства для бюджетных проектов, для Министерства Финансов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно

Бухгалтеров замучил ЕНП: говорят про него из каждого утюга, а конкретику не дают. Вот сейчас, например, подвис вопрос по взносам. Делать по ним уведомления все-таки надо, считает ФНС. Но это неточно, потому что окончательный ответ может дать только Минфин.

«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно
ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики рекомендуют уплатить НДФЛ за декабрь в декабре

В связи с введением единого налогового платежка бухгалтеры волнуются, как платить НДФЛ, у которого срок перечисления – 9 января 2023 года. ФНС предлагает три способа для декабрьского НДФЛ.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

ГПХ для работника и работодателя. Кому выгодно?

Договор ГПХ – одна из форм сотрудничества работодателя с исполнителем работ и имеет свои нюансы. Особенно аккуратными при оформлении взаимоотношений в рамках ГПХ необходимо быть работодателям в отрасли клининга и автоперевозок. Именно они сейчас находятся под пристальным вниманием налоговиков в связи с процессами обелениями этих сфер.

ГПХ для работника и работодателя. Кому выгодно?
Налоги, взносы, пошлины

Как бухгалтеру платить налоги в 2023 году

Изменения в системе оплаты налогов, единый налоговый платеж, единый налоговый счет… – слышали такое? – Конечно слышали, – скажете вы. Так вот, слышали – забудьте и живите дальше, платите налоги как и прежде… но не как прежде. Как так? – спросите вы, – давайте разбираться.

Как бухгалтеру платить налоги в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Регистрация и ликвидация бизнеса

Московская МИ ФНС №46 отказывает в регистрации адреса с номером офиса, если его нет в ФИАС

Бизнес вносит изменения в ЕГРЮЛ в части юрадреса, но порой получает отказ. Причем такие отказы идут рандомно. Одним адрес регистрируют, другим отказывают.

Маркетинг

Выбираем лучший коллаж 2022 на «Клерке»

Когда вы читаете наши статьи, обзоры или интервью, то часто видите особые «клерковские» обложки-коллажи. В этом стиле работает наш бильд-редактор Вера Ревина. Мы отобрали самые забавные и оригинальные картинки и предлагаем вам выбрать лучший коллаж.

Читать еще