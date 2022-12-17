Пользователи интернета

Минцифры предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram

17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов.

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Примерная схема кражи:

  1. Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, якобы он отправил пользователю подарок – подписку на Телеграм Премиум.
  2. Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку.
  3. Пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.
  4. Новый аккаунт сразу рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается.

Аккаунт в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация.

В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.

Как установить двухфакторную аутентификацию в Telegram:

1. Перейти в Настройки → Конфиденциальность.

2. Выбрать раздел Двухэтапная аутентификация и включить её.

3. Ввести пароль, которым дополнительно будет защищён аккаунт.

4. Нажать Готово.

Что делать, если вы уже перешли по ссылке и отправили код:

  • Зайти в Настройки → Активные сессии и нажать ссылку Завершить все другие сеансы
  •  Включить двухфакторную аутентификацию

При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещt действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам.

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