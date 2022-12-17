Клиенты Точки смогут напрямую общаться с ФНС, ФСС, ПФР и Росстатом и обмениваться документами с контрагентами

Банк для предпринимателей и предприятий Точка вошел в реестр операторов электронного документооборота.

Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами.

«Точка – один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и свой документооборот. Кроме того, мы сможем гибче реагировать на запросы пользователей – дорабатывать текущие документы под их требования и добавлять новые типы», – поясняет Елизавета Долгополова, руководитель проектов в Точке.

Статус оператора ЭДО также позволяет банку предоставить пользователям роуминг. Сейчас банк тестирует этот функционал, но после всех проверок пользователи смогут отправлять документы на подписание в другие системы ЭДО.