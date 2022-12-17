Электронная отчетность

Клиенты Точки смогут напрямую общаться с ФНС, ФСС, ПФР и Росстатом и обмениваться документами с контрагентами

Клиенты банка смогут отправлять отчетность, вести переписку с госорганами, отправлять счета- фактуры, договоры, УПД контрагентам прямо из интерфейса интернет- банка. Точка будет доверенным оператором электронного документооборота с ФНС, ФСС, ПФР и Росстатом.

Версия для печати

Банк для предпринимателей и предприятий Точка вошел в реестр операторов электронного документооборота.

Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами.

«Точка – один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и свой документооборот. Кроме того, мы сможем гибче реагировать на запросы пользователей – дорабатывать текущие документы под их требования и добавлять новые типы», – поясняет Елизавета Долгополова, руководитель проектов в Точке.

Статус оператора ЭДО также позволяет банку предоставить пользователям роуминг. Сейчас банк тестирует этот функционал, но после всех проверок пользователи смогут отправлять документы на подписание в другие системы ЭДО.

ПНК еще тот? Результаты 2022 года

ПНК выплатил дивы, предпоследние за 2022 год, можно кутить. Заодно показал прогноз на декабрь. В последнее время паи дорожают, а дивы снижаются. Классика🤡

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Карьера бухгалтера

🧾 А вы вступили в Сообщество профессиональных бухгалтеров?! Регистрация уже открыта

Общероссийское объединение специалистов бухотрасли ждет вас. Здесь удобно следить, актуальны ли ваши профессиональные знания, какие навыки нужно подтянуть, а каких умений и вовсе не хватает.

Расчеты с работниками

IKEA гарантировала сотрудникам рассийских заводов сохранить рабочие места на 12 месяцев

Всем сотрудникам подписали график на ближайшие три месяца и дали гарантии, что это условие сохранится ближайшие 12 месяцев. Сотрудники профсоюзов отметили, что занятость на ближайший год является одним из новых условий соглашения с новым собственником.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики рекомендуют уплатить НДФЛ за декабрь в декабре

В связи с введением единого налогового платежка бухгалтеры волнуются, как платить НДФЛ, у которого срок перечисления – 9 января 2023 года. ФНС предлагает три способа для декабрьского НДФЛ.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут, какие изменения внести в кадровый учет из-за поправок в ТК

С 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут суммировать дополнительные оплачиваемые выходные и брать 24 дня подряд. Мобилизованные граждане могут сохранить свои рабочие места и вернуться на прежнее место работы.

Новации по НДС в 2023 году

Наступающий новый год принесет нам множество изменений: как глобальных (внедрение единого налогового платежа), так и отраслевых. Новации коснуться, в том числе и НДС. Нововведения будут в разных аспектах налогообложения: расчета, уплаты, льготирования и прочего. Какие изменения по НДС вступят в силу с 2023 года расскажем в статье.

Новации по НДС в 2023 году
Читать еще