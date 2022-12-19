Педагогам разрешат работать по совместительству полный рабочий день

Планируют внести поправки в законодательство, сообщает Минтруд в письме от 16.11.2022 № 14-4/10/П-8312.
Особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры утверждены постановлением Минтруда от 30.06.2003 № 41.
Этот документ изменят, потому что он не включает работы в рамках организации отдыха детей.
Урегулируют такие вопросы:
- отработки в рамках совместительства полной месячной нормы рабочего времени в период отпуска по основному месту работы;
- работы по совместительству в основное рабочее время при согласии работодателя по основному месту работы;
- дополнительных видов работ, не входящих в должностные обязанности, которые не считаются совместительством и не требуют заключения трудового договора.