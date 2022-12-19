Защита персональных данных

Утвердили бланки уведомлений об обработке персональных данных

Операторы, в том числе, работодатели, должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных. Бланки таких уведомлений утвердили.

Версия для печати
Утвердили бланки уведомлений об обработке персональных данных
Bkk.cnhfwbz^ Quinton Coetzee/unsplash

Опубликован приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180.

Утвердили такие бланки:

  • уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных;
  • уведомление об изменении сведений в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных;
  • уведомление о прекращении обработки персональных данных.

В уведомлении, в частности, надо указать:

  • цель обработки данных;
  • каким путем идет обработка данных;
  • категории субъектов персданных;
  • на каком основании данные обрабатываются;
  • лица, ответственные за обработку данных;
  • дату начала обработки;
  • срок или условие прекращения обработки;
  • сведения о трансграничной передаче персданных;
  • сведения об обеспечении безопасности персданных.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Как придумали делать миллиарды на футболе

Чемпионат мира по футболу закончился, и армия бухгалтеров, обслуживающих ФИФА, надев очки и сатиновые нарукавники, уже села за счеты, чтобы понять, сколько заработала самая большая мировая организация на очередном шоу. И вскоре сообщит нам об очередных финансовых рекордах. Всего этого могло бы и не случиться (ни спорта, ни бизнеса), если бы не...

Как придумали делать миллиарды на футболе

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Карьера бухгалтера

🧾 А вы вступили в Сообщество профессиональных бухгалтеров?! Регистрация уже открыта

Общероссийское объединение специалистов бухотрасли ждет вас. Здесь удобно следить, актуальны ли ваши профессиональные знания, какие навыки нужно подтянуть, а каких умений и вовсе не хватает.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

Будущая пенсия ИП формируется за счет фиксированных взносов. Если платить только минимальный взнос, ежегодная прибавка к пенсии будет 1 балл. А их надо заработать как минимум 30, чтобы в принципе иметь право на пенсию.

НДФЛ

Отдельный расчет НДФЛ 15% для разных налоговых баз продлили на 2023 год. Хорошо это или плохо: опрос

НДФЛ с доходов от зарплаты и дивидендов 2021 и 2022 годах налоговые агенты считали отдельно, в том числе, в случае превышения общего дохода суммы в 5 млн рублей. Это правило продлили на 2023 год.

Читать еще