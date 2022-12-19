Утвердили бланки уведомлений об обработке персональных данных

Опубликован приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180.
Утвердили такие бланки:
- уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных;
- уведомление об изменении сведений в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных;
- уведомление о прекращении обработки персональных данных.
В уведомлении, в частности, надо указать:
- цель обработки данных;
- каким путем идет обработка данных;
- категории субъектов персданных;
- на каком основании данные обрабатываются;
- лица, ответственные за обработку данных;
- дату начала обработки;
- срок или условие прекращения обработки;
- сведения о трансграничной передаче персданных;
- сведения об обеспечении безопасности персданных.