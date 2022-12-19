✅ С 2023 года работники по договорам ГПХ будут получать больничные. Утвердили правила

Стоимость страхового года = МРОТ х РК х 2,9 % х 12.

В 2022 году стоимость страхового года составляет 4 833,72 руб. плюс районный коэффициент.

Опубликовано постановление правительства от 15.12.2022 № 2310 с поправками в положение об особенностях порядка исчисления больничных.

Таким образом, чтобы в 2023 году получать оплату по больничным, за работника по ДГПХ в 2022 году должно быть уплачено не менее 4 833,72 руб. взносов (в том числе в рамках трудовых отношений).

Если человек в 2022 году не работал по трудовому договору или работал, но взносы были меньше необходимого лимита, то больничных у него в 2023 году не будет.

Такое право появится только в 2024 году, при условии, что в 2023 году за него заплатят достаточно взносов.

С 2023 года вознаграждение по договорам ГПХ облагается взносами по единому тарифу.

В правилах описаны особенности назначения пособий тем, кто работает сразу в нескольких компаниях как по договорам ГПХ, так и по трудовому договору.

Если у работника несколько договоров ГПХ, то он сам выбирает, кто из заказчиков оплатит больничный. Если у работника несколько договоров ГПХ и трудовой договор, то больничный оплатит работодатель и один из заказчиков. При этом для расчета каждого из этих пособий страхователь не учитывает «чужой» доход.

Работодатель учитывает только зарплату, заказчик – только вознаграждение по договору ГПХ.