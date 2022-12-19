Промсвязьбанк откроет 500 отделений в новых регионах

Промсвязьбанк (ПСБ) планирует в течение двух лет открыть в новых регионах Российской Федерации минимум 500 отделений, сообщает «ТАСС».

Глава ПСБ Петр Фрадков сообщил, что новые отделения банка будут открывать и в небольших населенных пунктах, чтобы банковские услуги были доступны для населения новых регионов.

Президент Владимир Путин постановил создать в ДНР и ЛНР территориальные учреждения Банка России. Существующие в регионах центральные и коммерческие банки преобразуют в ООО и присоединят к Промсвязьбанку.