Банки

К марту 2023 года в интернет-магазинах можно будет платить с помощью Mir Pay

Оператор карт «Мир» потребовал от банков запустить такую систему оплаты для онлайн-покупок на сайтах, в интернет-магазинах и мобильных приложениях.

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Национальная система платежных карт (НСПК) обязала банки обеспечить оплату в интернет-магазинах с помощью сервиса Mir Pay, сообщают «Ведомости».

Оператор банковских карт «Мир» разослал по кредитным и торгово-сервисным организациям специальный бюллетень, в котором описан алгоритм интеграции сервиса в системы оплаты покупок через интернет-магазины.

К марту 2023 года оплата через Mir Pay должна быть доступна в интернет-магазинах, на сайтах и в мобильных приложениях для Android.

Альфа-банк, «ФК Открытие», Тинькофф банк, «Зенит» и «Синара» заявили, что готовы предоставить этот сервис своим клиентам, которым оказываются услуги эквайринга.

 

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