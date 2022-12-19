SAP прекращает технически поддерживать пользователей

В январе 2023 года SAP намерена отключить россиян от своей техподдержки, прикрываясь восьмым пакетом антироссийских санкций ЕС, пишут «C-news».

Немецкая компания SAP с января 2023 года без предупреждения отключает техподдержку российским пользователям.

Компания пока официально не объявляла об отказе в поддержке. Это окажется неожиданностью для ее клиентов. Они не смогут без спешки решить вопрос о переходе к другим агентствам в сфере IT.

Компания SAP создает обновления для программного обеспечения и патчи для систем безопасности. В начале весны 2022 года SAP остановила продажи на российском рынке и отменила все переговоры о сотрудничестве. На тот момент у компании было около 1500 клиентов.

В сентябре 2022 года SAP начал распродавать свою технику, используемую в России: серверы, коммутаторы, системы хранения данных. В числе потенциальных покупателей был «Ростелеком».