С 1 января 2023 года в новых регионах вводят акцизы на табак и алкоголь

До 1 января 2023 года производители табачной продукции из ДНР и ЛНР должны завершить инвентаризацию ее остатков и направить в ФНС сведения до 01.02.2023.

Коэффициенты T и Тв для производителей сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретека за период с 1 сентября до 31 декабря 2023 года равен 1.

С декабря 2022 года производители алкогольной продукции из новых регионов для приобретения этилового спирта уплачивают авансовый платеж акциза либо применяют освобождение по банковской гарантии.

Эти организации должны до 1 января 2023 года завершить инвентаризацию этилового спирта, приобретенного и не использованного для производства алкоголя. Сведения о результатах инвентаризации направляют в ФНС до 01.02.2023.

Реализуемый организациями из новых регионов этиловый спирт с 30 сентября до 31 декабря 2022 года облагается акцизом по ставке 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.