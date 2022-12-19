Huawei перестанет продавать телеком-оборудование корпоративным клиентам

Huawei с 1 января закрывает в России подразделение корпоративных продаж телеком-оборудования Enterprise Business Group, пишет «Коммерсант».

Enterprise Business Group отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий: ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и другое.

Большинство сотрудников покинут подразделение: часть переведут в страны СНГ, а остальные будут уволены. Всего в подразделении работало около 2000 человек.

«Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся», – сообщил собеседник «Коммерсанта».

Решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как его оборудование может применять госсектор.