Малые и средние предприятия получат поддержку быстрее

Цифровой профиль даст возможность юридическим лицам при их согласии быстрее получать подходящие меры поддержки, сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.

Всю информацию, необходимую для получения льгот, государственные органы сформируют автоматически. Предпринимателю не нужно тратить время на поиск и подачу необходимых документов.

Новый сервис предложит компаниям региональные и федеральные программы конкретно под их запросы и индивидуальные особенности.

Также платформа поможет сократить время заполнения заявок на получение кредита: не нужно заполнять 50 пунктов анкеты и загружать 10 документов. Банки быстрее обработают запросы – им не придется дополнительно проверять данные, они и так будут получены из достоверных государственных источников.

Помимо этого, цифровой профиль упрощает подачу заявок на гранты, субсидии и государственные микрозаймы.