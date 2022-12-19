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ВТБ первым запустил переводы в Иран

Теперь можно отправить деньги в иранских риалах по банковским реквизитам.

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ВТБ первым из российских кредитных организаций запустил переводы в иранских риалах, сервис позволяет отправить деньги в Иран по банковским реквизитам, сообщает «ТАСС».

С помощью сервиса «ВТБ онлайн» можно открыть счет в иранских риалах, купить валюту, а после отправить деньги по банковским реквизитам в Иран.

Максимальная сумма перевода – 20 млн рублей, но не более 1 млн долларов в месяц. Комиссия – 1% от суммы перевода (минимум 15 тыс., не более 200 тыс. иранских риалов).

Трансграничные переводы – один из ключевых проектов ВТБ в 2022 году, банк позволяет отправлять деньги в 10 стран ближнего зарубежья. К концу года объем переводов может превысить 20 млрд рублей.

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