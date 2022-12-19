Банки

Росбанк приостановил переводы в иностранных валютах

Доступны только переводы в китайских юанях, армянских драмах и белорусских рублях.

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Помимо переводов в долларах, евро и дирхамах, Росбанк приостановил переводы и в других иностранных валютах, говорится на сайте Росбанка.

Ограничения не коснулись китайских юаней (в адрес получателя на материковом Китае), армянских драмов и белорусских рублей.

Банку пришлось отметить переводы, поскольку он не может гарантировать, что средства не заблокируют на стороне иностранных банков-корреспондентов.

Ранее мы писали, что Росбанк попал в SDN-лист и приостановил операции в долларах, евро и дирхамах.

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