Росбанк приостановил переводы в иностранных валютах

Помимо переводов в долларах, евро и дирхамах, Росбанк приостановил переводы и в других иностранных валютах, говорится на сайте Росбанка.
Ограничения не коснулись китайских юаней (в адрес получателя на материковом Китае), армянских драмов и белорусских рублей.
Банку пришлось отметить переводы, поскольку он не может гарантировать, что средства не заблокируют на стороне иностранных банков-корреспондентов.
Ранее мы писали, что Росбанк попал в SDN-лист и приостановил операции в долларах, евро и дирхамах.