ВТБ и Росбанк теперь под санкциями

Росбанк после введения санкций приостановил операции в долларах, евро и дирхамах ОАЭ, говорится на сайте банка.
«В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах или иным образом затрагивающих юрисдикцию США, ЕС так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами», – сообщает Росбанк.
Под санкции попал и ряд структур группы ВТБ («ВТБ Девелопмент», «ВТБ Лизинг» и др.), сообщает «Интерфакс».
«Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США – очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды. Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе. Сам ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 года. Адаптироваться мы умеем», – сообщили в ВТБ.
15 декабря 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло Росбанк в SDN-лист. Банку выдали лицензию на сворачивание операций, срок ее действия до 15 марта 2023 года. Также Росбанк добавлен в лицензию, разрешающую операции с подсанкционными российскими банками для финансирования энергетики. Она действительна до 16 мая 2023 года.