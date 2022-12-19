ФНС оценила налоговый мониторинг за прошлый год

Налоговая провела оценку эффективности налогового мониторинга за 2021 год, сообщает сайт ФНС.

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Была проанализирована активность 209 организаций, участники оценивались по 21 критерию, среди которых: динамика и отклонение налоговой нагрузки компании, полнота и своевременность уплаты налогов и сборов, количество уточненных налоговых деклараций и требований о представлении документов, автоматизация и документирование контрольных процедур, а также уровень информационного взаимодействия с налоговым органом.

«Оценка эффективности налогового мониторинга – важный показатель для построения дальнейшей деятельности организации. Компания видит изменения за каждый период налогового мониторинга и может выстраивать стратегию по автоматизации налогового контроля, а также совершенствовать взаимодействие с налоговым органом», – отметила Марина Крашенинникова, начальник Управления налогового мониторинга ФНС России.

Максимально организация могла получить 100 баллов. Самый высокий результат – 81 балл, самый низкий – 39. Средний балл по всем компаниям превысил необходимые 50% и составил 61.

В основном баллы снижались при уменьшении налоговой нагрузки в сравнении со среднеотраслевыми показателями. Негативно влияет и отсутствие периодичности представления первичных учетных документов через информационные системы организаций.