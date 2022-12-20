Банки

ЦБ заблокировал больше 110 тысяч мошенников

За ноябрь Банк России заблокировал рекордное количество номеров мошенников.

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Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщают «РИА Новости».

С 2019 года Банк России вместе с операторами связи борется с телефонными мошенниками. За все время сотрудничества, ноябрь 2022 года стал самым продуктивным, удалось заблокировать максимум номеров.

За три квартала 2022 года ЦБ инициировал блокировку почти 500 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками.

Несмотря на проделанную работу, кибермошенники за 9 месяцев 2022 года похитили у клиентов банков более 10 млрд рублей.

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