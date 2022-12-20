Мосбиржа начнет торговать дирхамом, манатом и египетским фунтом

Московская биржа планирует в 2023 году запустить на валютном рынке торги дирхамом ОАЭ, манатом и египетским фунтом, сообщает «ТАСС».

«В этом году запущены торги пятью новыми валютами – армянский драм, южноафриканский рэнд, узбекский сум, киргизский сом и таджикский сомони. Мы продолжим добавлять новые валютные пары. В планах на 2023 год – запуск торгов дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом. Все эти валюты крупных внешнеторговых партнеров России», – заявил Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи.

В ноябре 2022 года операции с дружественными валютами составили 34% от общего объема, тогда как в начале года их было меньше 0,5%.

В 41 раз выросли торги в юанях, в 110 раз – в белорусских рублях, в 13 раз – в тенге. При этом доля доллара на спот-рынке сократилась в два раза.

Также в 2023 году биржа планирует запустить на срочном рынке фьючерсы на пары «турецкая лира – российский рубль», «гонконгский доллар – российский рубль» и «доллар США – китайский юань».