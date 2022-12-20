Введут новые требования для продажи игрушек «Хагги Вагги»

Роскачество предложило ужесточить требования к «Хагги Вагги», которые продаются как сувенир на всех маркетплейсах и не имеют сертификатов соответствия в качестве детской игрушки. Об этом сообщает «ТАСС».

Такие товары Роскачество предлагает маркировать как сувениры, не предназначенные для детей. Либо они должны соответствовать нормам детских игрушек.

Роскачество провело исследование детской игрушки «Хагги Вагги», отобрав образцы 18 торговых марок. Почти 90% товаров превышают содержание опасного вещества – фенола и не соответствует индексу токсичности.

«Для противодействия обороту недоброкачественных изделий, Роскачество вынесло рассмотрение этой ситуации на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое запланировано во втором квартале 2023 года. Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира», – сообщила Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения.

«Хагги Вагги» – персонаж компьютерной игры, который стал популярным в 2022 году. Игрушки «Хагги Вагги» активно покупают во всех мировых и российских маркетплейсах.