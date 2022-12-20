Утвердили квоты на вылов биоресурсов

Госдума приняла в окончательном чтении закон о втором этапе распределения инвестиционных квот на добычу водных биологических ресурсов, сообщает «Коммерсант».

Теперь правительство будет определять объем инвестиционных и исторических квот в отношении ряда водных биоресурсов.

Для рыбы выделят 44% объема исторических квот: 20% для первого этапа (Дальневосточного и Северного бассейнов), 4% – дополнительно для первого этапа Дальневосточного бассейна и 20% для второго этапа Дальневосточного бассейна.

Не будет квот на вылов моллюсков и прочих беспозвоночных. Ранее мы писали о том, что добытчикам моллюсков увеличили ставку за добычу в 1,6 тысяч раз.

Инвестиционную квоту может получить только пользователь, зарегистрированный в прибрежном субъекте РФ. Ранее регистрация нужна была только для получения квоты на вылов крабов.

На аукционах с инвестиционными обязательствами распределят 50% общего допустимого улова крабов.

Изменения вступят в силу с 2023 года.