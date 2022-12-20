Банкам запретят брать процент с переводов между счетами одного клиента

Законопроект об увеличении лимита переводов без комиссии между своими счетами в разных банках может быть утвержден Госдумой в первом чтении уже на этой неделе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Это условие затронет только переводы через систему быстрых платежей (СБП). Исключение сделано для переводов с карты на карту, которые продолжат регулироваться правилами платежной системы.

Проект также предусматривает запрет на установку разных ставок по депозитам в зависимости от источника денежных средств и заключения одновременно с договором банковского вклада иных договоров.

Пока что уровень лимита не утвержден окончательно. Банкиры рассчитывают на снижение лимита до 300 тыс. рублей или даже на полное исключение конкретной цифры из законопроекта.