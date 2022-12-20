«Тинькофф» наладил международные переводы в евро

«Тинькофф Бизнес» возобновил проведение международных платежей в евро для компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает «Коммерсант».

Для бизнес-клиентов стали доступны переводы в евро в любую страну, при этом в другие российские банки переводить евро нельзя.

Минимальная сумма переводов – 10 тыс. евро. В некоторые банки Сербии и Боснии-Герцеговины сумма переводов от 300 евро, во все банки Азербайджана – от 5 тыс. евро. Без ограничений можно отправить средства в банки Армении и Узбекистана.

Клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут переводить доллары во все банки Азербайджана, Армении, а также в 74 банка Китая и некоторые банки Казахстана, Узбекистана и России.