Какие действуют правила начисления пеней при подаче уточненных деклараций со сроком уплаты до 31 декабря

В случае представления уточненки за период до 2023 года с увеличением суммы налога при одновременном наличии отрицательного сальдо ЕНС по состоянию на 1 января 2023 на всю сумму задолженности по уточненной декларации начислят пени до 1 января 2023.

Положительное сальдо ЕНС и суммы переплат по налогу на прибыль, которые были зачтены без заявления налогоплательщика в счет уплаты конкретного налога при формировании начального сальдо ЕНС, уменьшают налоговую задолженность по уточненной декларации.

В таком случае пени рассчитываются на 1 января 2023 года с учетом положительного сальдо и зачтенных сумм. Использовать эти суммы можно только один раз.

Если представлена налоговая декларация по налогу на прибыль, то пени начисляются с 1 января 2023 года с учетом переплаты по налогу на прибыль, которая будет зачтена без заявления налогоплательщика при формировании начального сальдо ЕНС.

Если компания представила уточненку и уменьшила налог к уплате, то уменьшению подлежит также и сумма пеней, рассчитанная на недоплаченную сумму налога.

К новым правилам по ЕСН нам еще привыкать и приспосабливаться. Ведь так сложно предсказать, что бухгалтеры и собственники увидят на налоговом счете после январских каникул.

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