НДФЛ

Негосударственную пенсию за счет взносов родственников освободили от НДФЛ

Пенсии по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) освободили от НДФЛ, если договор с НПФ заключает человек в пользу членов семьи или близких родственников.

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Закон с такой поправкой в НК РФ принят сразу во втором и третьем чтениях.

К числу родственников, в пользу которых можно заключить договор о будущей пенсии, необлагаемой НДФЛ, относятся:

  • супруги;
  • родители;
  • дети;
  • дедушки;
  • бабушки;
  • внуки;
  • братья и сестры.

Поправки внесли в статью 213.1 НК РФ.

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