Минфин Люксембурга разрешил разблокировать активы инвесторов

Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream, сообщает «VC.RU».

Активы, которые учитывались в НРД до 3 июня 2022 года и были заморожены в международном депозитарии Clearstream из-за санкций, будут разблокированы. Инвесторы получат доступ к ценным бумагам, чтобы прекратить все операции, сделки и соглашения.

Такое разрешение действует до 7 января 2023 года.

Сейчас в Clearstream хранятся не все заблокированные бумаги, а облигации и депозитарные расписки российских компаний – «Сбера», ВТБ, «Газпромнефти» и других.

В марте 2022 года депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД.

3 июня 2022 года ЕС ввёл санкции и заморозил активы НРД на территории Евросоюза. Деньги будут доступны только после снятия санкций или после выдачи лицензии на завершение операций. Такую лицензию выдал Минфин Люксембурга до 7 января 2023 года.