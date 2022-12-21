100 инициатив улучшили деловой климат

В 2022 году по программе «Трансформация делового климата» осуществили около 100 инициатив для бизнеса, сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.
Предпринимателям в 2 раза снизили штрафы за невозврат экспортной выручки по внешнеторговым договорам с расчетами в рублях.
Увеличили срок действия срок действия заключений о подтверждении производства промышленной продукции. Вместо 1 года сделали 3.
С июля 2023 года самозанятые смогут зарегистрировать товарные знаки.
Начали активно развивать специальные административные районы. В 2022 году в САР переехало 70 зарубежных компаний.
На 50% сократили операционные расходы перевозчиков благодаря электронному путевому листу.
В сфере строительства промышленных объектов на 220 дней сократили период между выбором земельного участка и вводом завода в эксплуатацию.
Механизм «Трансформация делового климата» работает по принципу «дорожных карт», который позволяет точечно решать задачи, улучшать условия работы компаний и привлекать инвестиции.