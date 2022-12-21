Ведение бизнеса

100 инициатив улучшили деловой климат

За 2022 год было решено около 100 задач, которые улучшили условия работы компаний.

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В 2022 году по программе «Трансформация делового климата» осуществили около 100 инициатив для бизнеса, сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.

Предпринимателям в 2 раза снизили штрафы за невозврат экспортной выручки по внешнеторговым договорам с расчетами в рублях.

Увеличили срок действия срок действия заключений о подтверждении производства промышленной продукции. Вместо 1 года сделали 3.

С июля 2023 года самозанятые смогут зарегистрировать товарные знаки.

Начали активно развивать специальные административные районы. В 2022 году в САР переехало 70 зарубежных компаний.

На 50% сократили операционные расходы перевозчиков благодаря электронному путевому листу.

В сфере строительства промышленных объектов на 220 дней сократили период между выбором земельного участка и вводом завода в эксплуатацию.

Механизм «Трансформация делового климата» работает по принципу «дорожных карт», который позволяет точечно решать задачи, улучшать условия работы компаний и привлекать инвестиции.

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