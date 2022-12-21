Ситибанк уходит из страны и разрешает бесплатно перевести из него все деньги

Ситибанк отменил комиссии за переводы в рублях или валюте всего остатка денежных средств на счет в другом банке, если договор обслуживания в банке будет расторгнут. Об этом говорится на сайте Ситибанка.

Также банк не будет брать комиссию за банковское обслуживание в последние два месяца с клиентов, которые пользуются пакетами услуг CitiOne и Citigold.

С 1 марта 2023 года Ситибанк начнет платно хранить валюту на счетах. Например, с суммы от 10 тыс. до 100 тыс. долларов, евро, фунтов, швейцарских франков будет браться 500 единиц в соответствующей валюте. Если сумма будет от 100 тыс. до 300 тыс., то банк удержит 1500 условных единиц, от 300 тыс. до 1 млн – 5 тыс. условных единиц, а от 1 млн – 25 тыс.

Напомним, что Ситибанк решил прекратить деятельность в РФ. В конце ноября 2022 года банк перестал открывать сберегательные и накопительные счета.