Кредитование

Ограничили проценты по микрокредитам

Максимальная ежедневная ставка по краткосрочным займам будет 0,8%. Переплаты сократятся.

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Госдума приняла третьем чтении закон, который ужесточает для микрофинансовых организаций (МФО) нормативы выдачи кредитов, сообщает «Интерфакс».

С 1 июля 2023 года максимальная ежедневная ставка по краткосрочным займам будет 0,8%. Пока что действует максимальная ставка 1%.

В годовом эквиваленте максимальная ставка на полную стоимость кредита (ПСК) будет 292%, сейчас – 365%.

При этом предельная сумма всех платежей по долгу не может составлять более 130% от всей суммы предоставленного кредита. Пока что не более 150%.

По микрозаймам перестанут начислять проценты, штрафы или комиссии, когда общая сумма таких платежей достигнет 15% от суммы основного долга (до этого было 30%).

Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

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