Пользователи интернета

Роскомнадзор будет следить за сайтами с объявлениями

Владеть сервисами могут только российские компании или граждане РФ. Они не должны допускать противоправную и порочащую информацию.

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Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о работе сайтов с объявлениями, суточная аудитория которых составляет более 100 тыс. пользователей. Об этом сообщает «ТАСС».

Учет посещаемости сайтов с объявлениями будет вестись ежедневно: владельцы обязаны установить единый измеритель аудитории.

Теперь основным владельцем сайтов с объявлениями должно быть только российское юридическое лицо или гражданин РФ.

Маркетплейсы не попадут под действие закона.

Кроме того, Роскомнадзор создаст реестр сайтов с онлайн-объявлениями и будет в праве запрашивать всю необходимую информацию у владельцев ресурсов. Данные должны предоставить за 10 дней с момента получения запроса.

Владельцы обязаны не допускать размещение на сайтах порочащей информации. Если Роскомнадзор обнаружит нарушения, то потребует их устранить или обратится в суд, чтобы заблокировать онлайн-сервис и привлечь владельца к ответственности.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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