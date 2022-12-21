Роскомнадзор будет следить за сайтами с объявлениями

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о работе сайтов с объявлениями, суточная аудитория которых составляет более 100 тыс. пользователей. Об этом сообщает «ТАСС».

Учет посещаемости сайтов с объявлениями будет вестись ежедневно: владельцы обязаны установить единый измеритель аудитории.

Теперь основным владельцем сайтов с объявлениями должно быть только российское юридическое лицо или гражданин РФ.

Маркетплейсы не попадут под действие закона.

Кроме того, Роскомнадзор создаст реестр сайтов с онлайн-объявлениями и будет в праве запрашивать всю необходимую информацию у владельцев ресурсов. Данные должны предоставить за 10 дней с момента получения запроса.

Владельцы обязаны не допускать размещение на сайтах порочащей информации. Если Роскомнадзор обнаружит нарушения, то потребует их устранить или обратится в суд, чтобы заблокировать онлайн-сервис и привлечь владельца к ответственности.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.