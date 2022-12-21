Ипотека

Более 5 тысяч IT-специалистов получили льготную ипотеку

Ипотеку под 5% годовых выдали на общую сумму в 47,7 миллиардов рублей.

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Программой льготной ипотеки для IT-специалистов воспользовались уже более 5300 человек, сообщает сайт Минцифры.

Общая сумма кредитов на жилье составила 47,7 млрд руб. Почти 60% заемщиков в возрасте от 25 до 35 лет, причем 76% от общего числа – мужчины.

Чаще всего льготную IT-ипотеку получали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской области.

Льгота для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года.

Взять ипотеку под 5% годовых могут сотрудники аккредитованных IT-компаний от 22 до 44 лет со средней зарплатой от 100 тыс. рублей в регионах и от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках. Первоначальный взнос должен быть не меньше 15%.

В октябре 2022 года Минцифры предложило снизить зарплатный ценз до 120 тыс. рублей в крупных городах и до 70 тыс. рублей в регионах. Возраст сотрудников также предложили изменить: от 18 до 50 лет.

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