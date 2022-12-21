Валюта

Иностранные банки и брокеры смогут участвовать в валютных торгах

Правительство утвердит список тех, кто будет допущен, а Центробанк установит правила валютных сделок.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет иностранным банкам и брокерам заниматься валютными торгами в РФ. Об этом сообщает «ТАСС».

Если закон примут, правительство будет утверждать список юрисдикций, кредитных организаций и брокеров, которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой.

Доступ дадут внешнеторговым партнерам РФ из дружественных стран, даже если они не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Банк России установит требования к иностранным банкам и брокерам, при соответствии которым они могут быть допущены к организованным торгам валютой. Также ЦБ может вводить ограничения по сделкам иностранных организаций на валютном и срочном рынках.

Иностранцы, которые допущены к торгам, по запросу организатора обязаны предоставлять все документы и объяснения.

Сейчас по закону доступ к торгам есть только у российских резидентов. Они не могут обеспечить необходимые объемы ликвидности в национальных валютах. Это сдерживает рост операций и искажает определение рыночного курса рубля к данным валютам.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года, если его примут.

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