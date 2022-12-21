Белорусским юрлицам и предпринимателям поднимут налоги до 20%

Члены Совета республики Национального собрания республики Беларусь одобрили законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль юридических лиц и подоходного налога для индивидуальных предпринимателей до 20%. Об этом сообщило агентство БелТА.

С 2023 года увеличатся ставки налога на прибыль для юридических лиц с 18% до 20% и подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей с 16% до 20%, индексация ставок земельного, экологического налога, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах «в целях адаптации их к инфляционным процессам».

Одобренный законопроект также предусматривает «отмену малоэффективных налоговых льгот» с 2023 года.