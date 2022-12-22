Если сельхозземлю используют не по назначению, будет повышенный налог для всех собственников

Повышенная ставка будет со дня нарушения (или со его дня обнаружения, если не ясно, когда пошло нарушение) до 1 числа месяца, в котором нарушение устранили.

Об устранении налоговикам также сообщат из Госземнадзора.

При этом неважно, сколько собственников у земельного участка, и кто из них привлекался к административной ответственности.

Имеет значение факт нецелевого использования земли. А лица, виновные в этом – как говорится, дело десятое.

Участок используется не для сельского хозяйства – значит будет повышенный налог для всех, кто им владеет.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 12.12.2022 № БС-4-21/16806@.