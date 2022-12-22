Право

Один супруг не должен платить за долги второго

ВС защитил личное имущество супруга: его нельзя признать банкротом из-за долгов партнера.

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Верховный суд признал, что если долг брал один из супругов, то второго по этому обязательству обанкротить нельзя. Кредитор может претендовать только на имущество второго супруга, которое нажито в браке. Это следует из решения по судебному делу.

ВС объяснил, что «презумпция согласия с действиями супруга» не означает, что у партнера возникают долговые обязательства перед третьими лицами, «с которыми он не вступал в правоотношения».

Долг одного супруга считается личным, поэтому взыскать можно только имущество, которое было до брака или подарено, а также долю в совместно нажитом.

До определения Верховного суда не было четкой практики: одни суды ссылались на ст. 45 Семейного кодекса и считали, что супруги должны платить вместе, а другие отклоняли иски кредиторов, поскольку видели в нем желание пополнить конкурсную массу за счет совместно нажитого имущества.

Банки также не смогут требовать банкротства второго супруга по долгам первого. Но, если не было оформлено поручительство по кредиту, тогда банкротство будет возможно.

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