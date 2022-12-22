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Сбер откроет свою платформу для выпуска ЦФА

Российские компании смогут размещать свои цифровые облигации на платформе от Сбера.

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Сбербанк собирается предложить платформу для выпуска цифровых облигаций компаниям, которые выпускают цифровые финансовые активы (ЦФА). Ожидается, что ЦФА будет более чем на 100 млрд рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

«Часть корпоративных клиентов может перевести некоторую долю своего выпуска как раз на платформу ЦФА. Около 5% в течение ближайших лет. Если так, то объем рынка облигаций в виде цифровых активов составит более 100 миллиардов рублей. Но 5% – это такая консервативная оценка. Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам», – сообщает Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка.

Сбербанк уже тестирует свою платформу ЦФА в пилотном режиме. В первом квартале 2023 года туда будут допущены физлица.

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